Подмосковные строители восстановили детский сад № 20 в Мариуполе

Подмосковные специалисты восстановили детский сад № 20 в Центральном районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе артиллерийских обстрелов.

Как сообщили в подмосковном МинЖКХ, здание восстановили силами Фонда капитального ремонта под контролем сотрудников технадзора.

В детском саду обновили кровлю и фасад, укрепили конструктив, установили новые окна и двери, обновили коммуникации, провели отделку помещений и благоустроили территорию.

В учреждении будут заниматься около 110 воспитанников.