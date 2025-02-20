Подмосковные строители восстановили детский сад № 20 в Мариуполе
Подмосковные специалисты восстановили детский сад № 20 в Центральном районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе артиллерийских обстрелов.
Как сообщили в подмосковном МинЖКХ, здание восстановили силами Фонда капитального ремонта под контролем сотрудников технадзора.
В детском саду обновили кровлю и фасад, укрепили конструктив, установили новые окна и двери, обновили коммуникации, провели отделку помещений и благоустроили территорию.
В учреждении будут заниматься около 110 воспитанников.
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