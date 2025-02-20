Подмосковные строители восстановили детский сад №102 в Мариуполе

Подмосковные строители восстановят детский сад № 102 в Ильичевском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий и поучило повреждения от обстрелов.

Как сообщили в подмосковном МинЖКХ, в здании уже отремонтировали кровлю и фасад, установили новые окна, заменили коммуникации, обновили системы отопления и канализации, а также провели отделку помещений.

Сейчас специалисты продолжают благоустройство территории и устанавливают спортивные площадки.

За работами следят специалисты технадзора.