Подмосковные строители восстановили детский сад №102 в Мариуполе

Подмосковные строители восстановят детский сад № 102 в Ильичевском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий и поучило повреждения от обстрелов.
Как сообщили в подмосковном МинЖКХ, в здании уже отремонтировали кровлю и фасад, установили новые окна, заменили коммуникации, обновили системы отопления и канализации, а также провели отделку помещений.
Сейчас специалисты продолжают благоустройство территории и устанавливают спортивные площадки.
За работами следят специалисты технадзора.
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