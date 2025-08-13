Подмосковные строители восстановили детский сад № 63 в Приморском районе Мариуполя

Строители из Подмосковья восстановили детский сад № 63 «Якорек» в Приморском районе Мариуполя. Все работы были выполнены в срок и в соответствии с высокими стандартами качества, сообщили в МинЖКХ МО.

Специалисты восстановили конструктив здания, отремонтировали кровлю и фасад, заменили системы водоснабжения и отопления, установили новые окна и двери, а также обустроили входные группы и игровые площадки.

Проведение работ контролировали сотрудники Управления технадзора капремонта Министерства ЖКХ Московской области.

Учреждение уже открыло свои двери и готово принять 225 детей для обучения и развития.