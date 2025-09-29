Подмосковные строители восстановили детский сад «Красная шапочка» в Рубежном

В Рубежном в Луганской Народной Республике завершился капитальный ремонт детского сада «Красная шапочка», который провели строители из Московской области. Над восстановлением дошкольного учреждения 1969 года постройки работали более 40 специалистов.

В здании заменили все оконные блоки и двери, провели полную реконструкцию инженерных сетей, отремонтировали кровлю и выполнили чистовую отделку внутренних помещений.

Особое внимание специалисты уделили благоустройству прилегающей территории, создав безопасное и комфортное пространство для детей.

Обновленное учреждение рассчитано на 160 мест. В здании оборудовали просторные игровые комнаты, спальни, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты психолога и логопеда.

Качество выполнения работ находилось под постоянным контролем: эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, более 300 раз проводили проверки на объекте.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение», — обратился ранее к экспертам строительного контроля глава ведомства Кирилл Григорьев.