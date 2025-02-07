Подмосковные строители восстановили детский сад «Якорек» в Мариуполе

Подмосковные специалисты восстановили детский сад в «Якорек» в Мариуполе. В здании обновили коммуникации, фасад и кровлю, а также укрепили конструктив и провели отделку помещений.
Как сообщили в подмосковном МинЖКХ, учреждение рассчитано на 225 воспитанников.
Здание детского сада сильно пострадало в ходе боевых действий. Подмосковные строители восстановили поврежденные участки, восстановили фасад и кровлю, отремонтировали коммуникации, оснастили учебное заведение современной техников и обустроили на территории игровые площадки.
Всего в 2024 году Подмосковье помогло восстановить 80 социальных объектов в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В этом году в программу вошли 150 таких зданий.
Ремонт проводятпод контролем специалистов технадзора.
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске
В Калининграде арестовали мать мальчика, убитого в Черняховске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте