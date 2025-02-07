Подмосковные строители восстановили детский сад «Якорек» в Мариуполе

Подмосковные специалисты восстановили детский сад в «Якорек» в Мариуполе. В здании обновили коммуникации, фасад и кровлю, а также укрепили конструктив и провели отделку помещений.

Здание детского сада сильно пострадало в ходе боевых действий. Подмосковные строители восстановили поврежденные участки, восстановили фасад и кровлю, отремонтировали коммуникации, оснастили учебное заведение современной техников и обустроили на территории игровые площадки.

Как сообщили в подмосковном МинЖКХ, учреждение рассчитано на 225 воспитанников.

Всего в 2024 году Подмосковье помогло восстановить 80 социальных объектов в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В этом году в программу вошли 150 таких зданий.

Ремонт проводятпод контролем специалистов технадзора.