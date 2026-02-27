Подмосковные строители восстановили детский сад «Якорек» в Мариуполе

Подмосковные строители помогли восстановить детский сад «Якорек» в Мариуполе. Он рассчитан на 225 мест.

Специалисты подрядной организации Фонда капремонта Подмосковья завершили восстановление в детьском саду № 63 «Якорек».

В здании обновили кровлю и фасады, установили окна и двери, заменили коммуникации и сантехнику. В помещениях провели отделку, а пищеблок модернизировали. Учреждение оснастили пожарной сигнализацией, а на территории установили игровые зоны.

Все работы велись под контролем специалистов технадзора.

Ранее Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа экспертов стройконтроля остается в тени, но имеет важное значение.