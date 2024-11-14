Подмосковные строители восстановили Азовский морской институт в Мариуполе

Азовский морской институт является филиалом Севастопольского государственного университета. Площадь четырех учебных корпусов превышает 15 тысяч квадратных метров. Работы также провели в здании мастерской, общежитии и библиотеке, насчитывающей более 40 тысяч экземпляров.

«Восстановление Азовского морского института — это вклад не только в образование, но и в развитие целого региона, подготовку квалифицированных кадров, которые будут двигателями отрасли в будущем», — сказал глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.

Работы провели силами подмосковного Фонда капитального ремонта под контролем сотрудников технадзора.