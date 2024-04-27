Подмосковные строители украсят муралом стену дома в Лисичанске | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 23:55 Подмосковные строители украсят муралом стену дома в Лисичанске Министерство ЖКХ МО

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В рамках работ по восстановлению жилых многоквартирных домов в Лисичанске Луганской Народной Республики подрядная организация ФКР Московской области украсит стену многоквартирного дома муралом. Работы будет выполнять «СК Формула МКС».

Это станет своеобразным подарком от компании. Какой именно мурал появится на стене многоквартирного дома — сообщат на следующей неделе.

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Ремонтно-восстановительные работы на жилых и социальных объектах в Лисичанске проводятся Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик».

Координацию осуществляют Минстрой России и правительство Подмосковья.

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