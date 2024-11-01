Подмосковные строители реконструируют пожарное депо в Запорожской области

Подмосковные строители проведут реконструкцию пожарного депо МЧС в поселке Кирилловка в Запорожской области. Завершить работы планируют в 2025 году.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы по обновлению здания проведут специалисты Фонда капитального ремонта, а координатором проекта станет Минстрой России, МЧС и правительства региона.

Общий объем работ составит 820 квадратных метров. В здании демонтируют старые кровли, окна и двери, обновят фасад, заменят коммуникации, проведут отделку стен и полов, а также усилят фундамент.

Кроме того, специалисты увеличат высоту и размеры входных ворот депо.

«Проект реконструкции пожарного депо в Кирилловке позволит не только модернизировать существующее здание, но и создать надежную инфраструктуру для работы пожарных», — отметил глава министерства Антон Велиховский.