Подмосковные строители реконструируют дом культуры в Каменске

В поселке Каменск города Мариуполя завершается реконструкция дома культуры. Ключевые этапы работ на объекте уже выполнены.

Строители усилили конструкции и восстановили фасады, придав дому культуры надежность, обновили кровлю, а также заменили оконные и дверные блоки.

Внутри здания продолжают монтировать современны инженерные коммуникации, что создаст для сотрудников и посетителей безопасные и комфортные условия.

Проведение работ контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил ранее министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев, обращаясь к сотрудникам учреждения.

Отметим, что единственный в Каменске дом культуры уже скоро откроет двери для всех желающих. Жители поселка смогут вновь посещать концерты и разнообразные занятия.