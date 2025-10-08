Подмосковные строители рассказали об обновлении соцобъектов в Новоазовске

Строители Московской области занимаются восстановлением школ и детских садов в Новоазовском районе ДНР. Сейчас они ведут работы в пяти учреждениях, сообщили в Минстрое региона.

Специалисты ремонтируют здания Виноградненской, Красноармейской, Безыменской школ, а также Безыменского детского сада и Новоазовской школы № 2. Там обновляют внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, меняют двери, окна и инженерные коммуникации, а также проводят утепление фасадов и кровель.

Открыть обновленные объекты после капремонта планируют в 2026 году.

В ведомстве отметили, что в Розовской школе на Школьной улице ремонтные работы уже завершили. Здание готовят к вводу в эксплуатацию.