Подмосковные строители рассказали о восстановлении яслей-сада в Мариуполе

Фонд капремонта Подмосковья продолжает восстановление яслей-сада № 16 «Чайка» в Мариуполе. На данный момент рабочие почти завершили демонтажные работы, ремонт крыши и установку окон, сообщили в региональном МинЖКХ.

Специалисты монтируют инженерные коммуникации и выполняют чистовую отделку. В целом восстановление объекта оценивается более чем на 65%.

Вокруг здания уже началось благоустройство — строители оборудуют прогулочные зоны, детские площадки и игровые комплексы. После этого планируется озеленение.

На территории более 1,2 тысячи квадратных метров трудятся 39 рабочих. Контроль за выполнением работ обеспечивают инспекторы Управления технадзора капремонта.