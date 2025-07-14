Подмосковные строители рассказали о восстановлении яслей-сада в Мариуполе

Фонд капремонта Подмосковья продолжает восстановление яслей-сада № 16 «Чайка» в Мариуполе. На данный момент рабочие почти завершили демонтажные работы, ремонт крыши и установку окон, сообщили в региональном МинЖКХ.
Специалисты монтируют инженерные коммуникации и выполняют чистовую отделку. В целом восстановление объекта оценивается более чем на 65%.
Вокруг здания уже началось благоустройство — строители оборудуют прогулочные зоны, детские площадки и игровые комплексы. После этого планируется озеленение.
На территории более 1,2 тысячи квадратных метров трудятся 39 рабочих. Контроль за выполнением работ обеспечивают инспекторы Управления технадзора капремонта.
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