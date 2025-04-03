Подмосковные строители рассказали о восстановлении домов в Мариуполе

Пятиэтажный жилой дом продолжают восстанавливать в Приморском районе Мариуполя под контролем подмосковных специалистов. Из-за прямых попаданий снарядов постройка сильно повредилась.

Восстановлением дома занимается Фондом капитального ремонта Московской области, а за работами следят специалисты технадзора, рассказали в региональном МинЖКХ.

Здание сильно пострадало в ходе боевых действий. Из-за сильных повреждений его необходимо было оперативно восстановить.

По плану строители укрепят конструктив здания, проведут капитальный ремонт кровли, установят новые окна и другие детали.

Сейчас на объекте обновляют системы водоснабжения и завершают отделку мест общего пользования.