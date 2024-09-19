Подмосковные строители приступили к восстановлению техникума в Мариуполе

Подмосковные строители приступили к восстановлению разрушенного Мариупольского техникума отраслевых технологий. Историческое здание 1901 года реконструируют благодаря участию Фонда капитального ремонта Московской области и координации Минстроя России и правительства Московской области.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в здании полностью заменят кровлю, окна и двери, модернизируют системы коммуникаций и отопления, а также восстановят исторический фасад без потери его архитектурной ценности.

На территории техникума построят современный спортивный стадион, площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также полосу препятствий для начальной военной подготовки и сдачи норм ГТО.

«Мариупольский техникум — это важный исторический объект, который благодаря нашим строителям сохранит в себе уникальное культурное наследие. Мы не просто восстанавливаем здание, а возвращаем городу место, которое снова станет центром профессионального образования», — пояснил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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