Подмосковные строители приступили к восстановлению еще одного дома в Мариуполе

Подмосковные строители приступили к восстановлению еще одного жилого дома в Мариуполе. Это девятиэтажка на улице Бахчиванджи, которая серьезно пострадала в ходе боевый действий.

Как сообщили в региональном МинЖКХ, дом 2011 года постройки сильно пострадал и был включен в список самых сложных для восстановления объектов.

«По результатам технического обследования, состояние некоторых конструкций было признано аварийным: разрушены лоджии и окна, коммуникации требуют полной замены, а подъезды — капитального ремонта», — отметили в министерстве.

Строители уже устранили повреждения несущих конструкций и кровли. Сейчас они меняют окна и лоджии, а также восстанавливают перекрытия цокольного этажа. После этого они приступят к отделке и благоустройству территории.

Работы проведут силами подмосковного фонда капремонта под контролем специалистов технадзора.