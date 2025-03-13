Подмосковные строители приступили к восстановлению еще одного дома в Мариуполе
Подмосковные строители приступили к восстановлению еще одного жилого дома в Мариуполе. Это девятиэтажка на улице Бахчиванджи, которая серьезно пострадала в ходе боевый действий.
Как сообщили в региональном МинЖКХ, дом 2011 года постройки сильно пострадал и был включен в список самых сложных для восстановления объектов.
«По результатам технического обследования, состояние некоторых конструкций было признано аварийным: разрушены лоджии и окна, коммуникации требуют полной замены, а подъезды — капитального ремонта», — отметили в министерстве.
Строители уже устранили повреждения несущих конструкций и кровли. Сейчас они меняют окна и лоджии, а также восстанавливают перекрытия цокольного этажа. После этого они приступят к отделке и благоустройству территории.
Работы проведут силами подмосковного фонда капремонта под контролем специалистов технадзора.