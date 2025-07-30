Подмосковные строители приступили к внутренней отделке жилого дома в Мариуполе

В девятиэтажке в Левобережном районе Мариуполя подмосковные строители завершили масштабный ремонт, сейчас они приступили к внутренней отделке квартир, сообщили в МинЖКХ Московской области.

Работы полностью закончили в 40 квартирах, в четырех ведется приемка, а в двух — отделка.

На объекте специалисты сначала демонтировали старые покрытия и коммуникации, потом устанавливали новые и чинили электросети. После пошла внутренняя отделка: стены штукатурили и шпаклевали, клеили обои и укладывали линолеум. Помимо этого, были натянуты потолки, установлены межкомнатные двери, а также раковины, унитазы и смесители.

Когда работы завершат, жильцы смогут вернуться в свои квартиры и жить в комфорте.