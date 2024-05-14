Подмосковные строители примут участие в круглом столе на выставке «Мариуполь — 2 года без войны» | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:08 Подмосковные строители примут участие в круглом столе на выставке «Мариуполь — 2 года без войны» Подмосковные строители расскажут о восстановлении Мариуполя Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Фотовыставка «Мариуполь — два года без войны» откроется в Москве в Центральном доме Российской армии 20 мая. В рамках мероприятия также проведут круглый стол, в котором примут участие подмосковные строители, которые восстанавливали город.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, выставку приурочили ко второй годовщине официального освобождения Мариуполя от украинских националистов.

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Всего в экспозиции представят 40 фотографий, сделанных в Мариуполе в период с 2022 по 2024 годы, которые рассказывают о послевоенной жизни, восстановлении и возрождении города.

В рамках круглого стола о своей работе расскажут представители Минстроя России, МЧС России, Фонда капитального ремонта Московской области, администрации Мариуполя и других организаций.

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