Подмосковные строители помогут восстановить еще один жилой дом в Мариуполе

Еще один многоэтажный жилой дом восстановят в Ильичевском районе Мариуполя при участии подмосковных специалистов. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, сейчас в здании восстанавливают несущие и ограждающие конструкции, ремонтируют кровлю и фасад, устанавливают пластиковые окна, ведут отделку в подъездах и благоустраивают территорию. Специалисты подмосковного стройконтроля сопровождают каждый этап, проверяя соответствие работ проектно-сметной документации.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что эта работа, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет огромное значение.

Всего на объекте трудятся 15 специалистов. Ранее они полностью заменили системы водоснабжения и водоотведения.