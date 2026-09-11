Подмосковные строители помогли восстановить спорткомплекс в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя завершили восстановление физкультурно-оздоровительного комплекса, поврежденного во время боевых действий в 2022 году. Здание построили в 1996 году. работы вели под контролем подмосковных специалистов.

В ходе ремонта восстановили фундамент, установили новые стеновые панели, обновили фасад и кровлю, заменили окна и двери. Специалисты также полностью обновили инженерные коммуникации, выполнили гидроизоляцию и отделку помещений, установили систему теплых полов.

В комплексе работает 25-метровый бассейн глубиной 1,5 метра. Современная система очистки воды позволяет использовать его для оздоровительного плавания и тренировок по водному поло.

Для занятий спортом оборудовали универсальный зал для баскетбола, волейбола, бадминтона и мини-футбола. Также здесь предусмотрены боксерский ринг и площадки для вольной и греко-римской борьбы, самбо и дзюдо. Среди других направлений — пулевая стрельба, йога, тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. На втором этаже установили 21 тренажер.

Территорию вокруг здания благоустроили и озеленили. Здесь появились пешеходные дорожки, лавочки и урны, а также поле для мини-футбола.

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта МинЖКХ Московской области контролировали восстановление на всех этапах. Они выезжали на объект более 110 раз и проверяли конструкции, гидроизоляцию, кровлю, инженерные системы, безопасность и скрытые работы.