Подмосковные строители помогли восстановить школу № 29 в Мариуполе

Подмосковные строители помогли восстановить здание средней школы № 26 на улице Зелинского в Мариуполе. Оно серьезно пострадало в ходе боевых действий и было практически разрушено.

В здании реконструировали несущий конструкции, фасад и кровлю, установили новые окна и двери, а также полностью заменили коммуникации, провели отделку помещений и благоустройство территории.

Сейчас постройку временно используют для размещения медицинского колледжа на период ремонта основного корпуса. Затем учреждение вновь примет школьников.

На каждом этапе ремонта специалисты подмосковного технадзора следили за соответствием строительных норм

«Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.