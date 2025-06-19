Подмосковные строители помогли восстановить дом в поселке Каменске под Мариуполем

Подмосковные строители помогли восстановить жилой многоквартирный дом в мариупольском поселке Каменске. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, здание получило масштабные повреждения: были разрушены несущие конструкции, выведены из строя коммуникации, повреждены кровля и помещения.

В ходе восстановления подмосковные специалисты полностью заменили инженерные системы, отремонтировали крышу, усилили конструктив, установили пластиковые окна и выполнили отделочные работы в подъездах.

Сейчас специалисты технадзора проверяют соответствие проведенных работ техническим стандартам.