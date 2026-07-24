Подмосковные строители помогли восстановить административное здание в Донецке

В Буденновском районе Донецка капитально отремонтировали здание Федеральной налоговой службы. Объект сейчас находится на стадии приемки, после чего сотрудники смогут приступить к работе в современных условиях, а жители — получать услуги в комфортной обстановке. В ремонте принимали участие специалисты из Подмосковья.

Работы стартовали в середине 2024 года. Строители из Подмосковья усилили фундамент, смонтировали кровлю, провели перепланировку кабинетов, выровняли стены и провели отделку. Над обновлением трудилось более 50 человек.

Теперь сотрудникам и посетителям доступны просторные залы, светлые кабинеты, современная мебель и многое другое. В здании создали системы вентиляции, виденаблюдения и охраны. Инженерные сети соответствуют всем российским требованиям. На территории разместили парковку, в том числе для инвалидов.

Каждый этап работ сопровождали специалисты подмосковного технадзора. За время реализации проекта эксперты выполнили более 80 выездных проверок. Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев поблагодарил команду за высокий профессионализм и самоотдачу.

«Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде», — сказал он.