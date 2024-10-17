Подмосковные строители отремонтируют свыше 5 тысяч квартир в Мариуполе

Подмосковные строители помогают восстанавливать дома в Мариуполе. За Фондом капитального ремонта закрепили свыше пяти тысяч квартир, из которых 2,2 тысячи сейчас находятся в работе. Еще в 100 работы уже завершили.

Благодаря подмосковным специалистам в обновленные квартиры смогут вернуться тысячи человек.

В программу входит косметический ремонт в домах, где ранее восстановили конструктив: стены, перекрытия и другие элементы.

Специалист выравнивают полы, укладывают линолеум, клят обои, монтируют сантехнику, устанавливают двери.

«Программа восстановления жилого фонда Мариуполя — это не просто ремонт квартир, это возможность для людей вернуться к нормальной жизни в своем доме. При ремонте используются качественные материалы, соответствующие всем нормативам», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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