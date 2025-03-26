Подмосковные строители отремонтируют школу в Новоазовске

Строители из Московской области продолжают восстанавливать детские сады и школы в Донецкой Народной Республике. Сейчас специалисты проводят капитальный ремонт в двух учреждениях.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что 15 рабочих и одна единица техники меняют канализацию, прокладывают траншею под трубы, заливают полы бетоном и усиливают внутренние стены в детском саду в селе Безыменное.

Еще 19 специалистов ремонтируют здание школы № 2 в Новоазовске. Сейчас они реконструируют систему отопления.