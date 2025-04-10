Подмосковные строители отремонтируют школу №50 в Ильичевском районе Мариуполя

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать дома в Мариуполе. В Ильичевском районе города скоро завершат капитальный ремонт школы № 50.
Строители полностью заменили инженерные коммуникации, установили в здании пластиковые окна и провели отделку помещений. Сейчас рабочие продолжают восстанавливать конструкции, ремонтировать кровлю и фасад, а также благоустраивать прилегающую территорию.
Ремонт завершен уже на 80%. Скоро в школе смогут комфортно разместиться свыше 500 учеников.
Работы контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.
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