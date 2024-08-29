Подмосковные строители отремонтируют еще один дом в Мариуполе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Специалисты Московской области завершают работы по восстановлению пятиэтажного жилого дома в Центральном районе Мариуполя. На сегодняшний день здание практически полностью восстановлено.

Дом понес серьезный ущерб. У здания повредились стены, а конструктивные элементы частично обрушились. Благодаря усилиям Фонда капитального ремонта Московской области удалось восстановить конструкцию здания, отремонтировать кровлю, отреставрировать фасад и установить новые пластиковые окна.

При этом полностью заменили системы холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления, канализации и электроснабжения. Сейчас завершаются работы по внутренней отделке общих помещений и установке новых дверных блоков, что приближает окончание восстановления.

Все этапы реализации проекта проходят под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а также специалистов ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и ФАУ «РосКапСтрой».

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с начала своей деятельности. Специалисты этой организации проводят обследования пострадавших объектов и контролируют все этапы восстановительных работ на ключевых объектах региона, обеспечивая высокое качество и безопасность всех мероприятий.

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