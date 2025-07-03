Подмосковные строители отремонтируют 136 квартир в жилом доме в Мариуполе

Подмосковные строители восстанавливают жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. На данный момент рабочие проводят чистовую отделку 136 квартир. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.

Здание 1965-го года постройки было разрушено из-за взрывов. В некоторых местах стен и несущих конструкций просто не было, дом мог рухнуть.

В ведомстве рассказали, что рабочие провели полное восстановление многоэтажки, покрасили фасады, заменили кровлю и водосточную систему, а также отремонтировали лестницы и подъезды. Все инженерные системы привели в полную готовность.

В данный момент подрядчик проводит отделку квартир «под ключ». Работы полностью завершили в 106, 28 готовы на 95%. Две жилых площади еще активно облагораживают.

МинЖКХ Подмосковья напомнило, что обновление жилого дома проводится силами Фонда капитального ремонта МО.