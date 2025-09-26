Подмосковные строители отремонтировали жилой дом в поселке Каменск в ДНР

Подмосковные строители завершили капитальный ремонт одного из многоквартирных домов в поселке Каменск в Донецкой Народной Республике. Специалисты преобразили также пространство возле здания.

Подрядчики провели полное технологическое обновление дома, сделав его более надежным. В частности, они отремонтировали кровлю, полностью заменили системы водоотведения, электро- и водоснабжения, а также привели в порядок фасад и установили современные оконные блоки на лестничных площадках.

Кроме того, рабочие провели внутреннюю отделку помещений.

Процесс ремонта проходил под строгим техническим надзором. Подмосковные специалисты контролировали соответствие работ проектной документации и стандартам, а также при необходимости вносили корректировки.