Подмосковные строители отремонтировали дом в Приморском районе Мариуполя

В Приморском районе Мариуполя завершили капитальный ремонт четырехэтажного жилого дома. Рабочие полностью обновили инженерные сети — заменили трубы горячего и холодного водоснабжения, систему отопления, канализацию и электропроводку. На фасаде установили современные пластиковые окна, а также отремонтировали крышу. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — заявил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Особое внимание уделили удобству жителей. В доме обновили подъезды и места общего пользования, а сейчас завершаются работы по благоустройству двора — приводят в порядок территорию, чтобы жильцам было комфортно и безопасно. Ход ремонта находился под постоянным контролем Управления технического надзора. Эксперты регулярно выезжали на объект, проверяли качество материалов и соответствие работ установленным срокам.