Подмосковные строители обновят 200 метров водовода в Новоазовском округе ДНР

Коммунальные службы Подмосковья за неделю устранили 14 аварий на сетях водоснабжения и канализации в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Работы проводились при поддержке МинЖКХ Московской области.
На водопроводных сетях заменили глубинный насос скважины и отремонтировали водоподъемную колонну. Специалисты переложили четыре метра водовода и начали подготовку к масштабной замене 210 метров труб, что повысит надежность системы водоснабжения.
Параллельно восстановили шесть участков канализационных сетей Новоазовска. Кроме того, продолжается капитальный ремонт на водозаборном узле и станции биологической очистки.
Работы ведутся в рамках поддержки подшефного региона силами подмосковных коммунальных предприятий.
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