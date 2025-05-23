Подмосковные строители обновят 200 метров водовода в Новоазовском округе ДНР

Коммунальные службы Подмосковья за неделю устранили 14 аварий на сетях водоснабжения и канализации в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Работы проводились при поддержке МинЖКХ Московской области.

На водопроводных сетях заменили глубинный насос скважины и отремонтировали водоподъемную колонну. Специалисты переложили четыре метра водовода и начали подготовку к масштабной замене 210 метров труб, что повысит надежность системы водоснабжения.

Параллельно восстановили шесть участков канализационных сетей Новоазовска. Кроме того, продолжается капитальный ремонт на водозаборном узле и станции биологической очистки.

Работы ведутся в рамках поддержки подшефного региона силами подмосковных коммунальных предприятий.