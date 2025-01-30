Подмосковные строители начали восстановление еще одного жилого дома в Мариуполе

Во время обстрелов в жилом доме частично обрушились конструкции и повредились инженерные сети. Строители из Подмосковья укрепят конструктив здания, восстановят фасад и коммуникации, а также утеплят здание и проведут отделку помещений.

«За 2024 год Фондом капитального ремонта Московской области было восстановлено 362 многоквартирных дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. В текущем году планируется восстановление 900 многоквартирных домов в подшефных регионах. Восстановление жилого фонда — это не просто капитальный ремонт, это возвращение комфорта и безопасности для тысяч семей», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Все работы проводят под контролем специалистов технадзора.