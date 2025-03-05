Подмосковные строители начали восстановление еще одного дома в Мариуполе

Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать девятиэтажный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

В жилом доме укрепят стены, восстановят перекрытия, отремонтируют фасад и кровлю, а также заменят коммуникации, окна и двери, сообщили в региональном МинЖКХ.

Все работы проводят силами подмосковного Фонда капитального ремонта. Узнать больше о его деятельности можно по ссылке.

Ремонт домов в Мариуполе проводят под контролем специалистов технадзора.