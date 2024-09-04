Подмосковные строители начали восстанавливать еще один дом в Мариуполе

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные строители приступили к восстановлению еще одного жилого дома в Мариуполе. Здание серьезно пострадало в ходе боевых действий, от прямых попаданий снарядов повредились стены, а один подъезд полностью обрушился.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы проведут на участке общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Там уже завершили демонтаж и приступили к восстановлению конструктивных элементов.

«В рамках восстановления также будет проведен капитальный ремонт кровли, замена систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения. Кроме того, будут установлены новые пластиковые окна и произведена отделка мест общего пользования», — отметили в министерстве.

Работами руководит ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а за качеством работ следят специалисты технадзора.

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