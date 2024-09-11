Подмосковные строители капитально отремонтировали еще один детский сад в ЛНР

Подмосковные строители капитально отремонтировали еще одно дошкольное учреждение в ЛНР. Это ясли-сад «Красная шапочка» в Рубежном площадью более 2,5 тысячи квадратных метров.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, детский сад построили в 1969 году. Силами специалистов региона там капитально отремонтировали кровлю и фасад, обновили коммуникации, малые архитектурные формы, установили беседки и ограждения, провели отделку помещений.

Благодаря ремонту дети смогут заниматься в комфортных условиях, а также проводить праздничные и спортивные мероприятия на открытом воздухе.

«Завершение капитального ремонта детского сада „Красная шапочка“ — это важный шаг в восстановлении социальной инфраструктуры Луганской Народной Республики. Мы не просто обновили здание, но сделали его максимально уютным для детей. Теперь малыши смогут развиваться в комфортной и современной обстановке», - отметил глава ведомства Антон Велиховский.

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