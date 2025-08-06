Подмосковные строители благоустроят двор дома в Левобережном районе Мариуполя

Территорию жилого многоквартирного дома продолжают благоустраивать в Левобережном районе Мариуполя. Все работы там проводят под контролем специалистов подмосковного технадзора.

Как сообщили в региональном МинЖКХ, эксперты из Подмосковья контролируют каждый этап благоустройства двора: от укладки щебня и бордюров до монтажа тротуарной плитки и озеленения.

«Оперативный контроль позволяет обеспечить строгое соответствие установленным требованиям. Это гарантирует, что благоустройство будет выполнено качественно, с учётом потребностей жителей и норм городской среды», — отметили в министерстве.

Работы проводят силами подмосковного Фонда капремонта. При этом стройконтроль регулярно выезжает на место и сопровождает все процессы.

Сотрудники управления участвуют в восстановлении домов на новых территориях с 2022 года.