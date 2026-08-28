Подмосковные стрелки выиграли 4 медали на Спартакиаде учащихся

Сборная Подмосковья заняла первое место в медальном зачете финала XIII летней Спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Финальные соревнования проходили с 22 по 26 августа в сельском поселении Матюшинское в Республике Татарстан. Всего в турнире приняли участие 210 спортсменов из 47 субъектов РФ.

Команду Подмосковья представляли восемь стрелков, получивших одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды. Второе место в медальном зачете заняла сборная Удмуртской Республики, третье — команда Липецкой области.

Победительницей турнира в упражнении «пистолет пневматический, 60 выстрелов» среди девушек стала Анна Топоркова (СШОР по летним видам спорта, Ногинск). В дуэте с Вадимом Комаровым (Селятино, Наро-Фоминский городской округ) спортсменка также выиграла серебряную медаль в упражнении «пистолет пневматический, пара смешанная».

Еще одно серебро подмосковной сборной принесли Дарья Суворова (СШОР «Динамо-Дмитров», Дмитров) и Павел Роговицкий (Селятино, Наро-Фоминский городской округ), выступавшие в смешанных парах в стрельбе из пневматической винтовки. Вадим Комаров также выиграл бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях среди юношей в стрельбе из пневматического пистолета (60 выстрелов).

Турнир проводили в рамках государственной программы «Спорт России».