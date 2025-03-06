Подмосковные стрелки выиграли 2 золота на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 22 лет. Они получили два золота.

Турнир посвятили памяти заслуженного работника физической культуры Александра Никулина, рассказали в подмосковном Минспорта.

Золото получили Тимофей Алейников и Надежда Козлова в составе команды «Московская область-7» вы дисциплинах «винтовка пневматическая 10 м, пара смешанная» и «винтовка пневматическая 10 м».

Соревнования проходили с 24 февраля по 3 марта в городе Конь-Колодезь в рамках «Развитие физической культуры и спорта».