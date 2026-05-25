Подмосковные спортсмены завоевали 3 бронзы на первенстве России по боксу

Спортсмены из Московской области принесли региону три бронзовые медали на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Бронзовыми призерами стали: * Богдан Кадухин (весовая категория до 52 кг, Королев); * Егор Бабин (весовая категория до 60 кг, Истра); * Наталья Пашкова (весовая категория до 57 кг, Клин).

Первенство России проходило с 14 по 23 мая в парк-отеле «Покровское» (Одинцовский городской округ). В турнире приняли участие 519 молодых спортсменов из 78 регионов страны. Соревнования такого уровня — важный этап отбора в юношескую сборную и способ выявить талантливых боксеров для дальнейшего развития спортивного мастерства.

Турнир проводился в рамках государственной программы «Спорт России».