Подмосковные спортсмены завоевали медали на международном турнире по тхэквондо

На международных соревнованиях по тхэквондо «Кубок сильнейших спортсменов» спортсмены из Московской области показали выдающиеся результаты, завоевав одиннадцать медалей.

В копилке подмосковной команды одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Победительницей турнира стала Ксения Гусева (УОР № 1, Краснознаменск), выступавшая в весовой категории до 51 кг.

Серебряные медали завоевали Яна Бекетова (весовая категория до 44 кг, КШОР «Зоркий», Красногорск), Марьям Газиева (весовая категория до 46 кг, УОР № 1, Краснознаменск), Николай Сычев (весовая категория до 51 кг, СШ «Лидер», Егорьевск) и Владислава Сорокина (весовая категория до 57 кг, УОР № 1, Краснознаменск).

Бронзовыми призерами стали Амир Рашитов (весовая категория до 45 кг, СК «Ильсан», Чехов), Гамзат Газиев (весовая категория до 63 кг, УОР № 1, Краснознаменск), Ирина Карепова (весовая категория до 67 кг, УОР № 1, Краснознаменск), Ксения Зюзина (весовая категория до 68 кг, СШ «Лидер», Егорьевск), Магомед Магомедов (весовая категория до 74 кг, УОР № 1, Краснознаменск) и Гаджимурад Хайбулаев (весовая категория до 87 кг, УОР № 1, Краснознаменск).

Международный турнир проходил с 6 по 8 марта 2026 года в Минске (Белоруссия). В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Армении, Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана. Турнир является одним из этапов отбора на чемпионат Европы среди взрослых и чемпионат мира среди юниоров.

