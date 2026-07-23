Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на турнире по настольному теннису

Представители Московской области Маляк Алиева и Юрий Ноздрунов показали выдающиеся результаты на международном турнире «ITTF World Para Elite Nakhon Ratchasima 2026». Они завоевали золотую и серебряную медали соответственно, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Маляк Алиева стала победительницей соревнований в одиночном разряде (класс 6). Она уверенно прошла весь турнир, не проиграв ни одной партии. Ожидается, что по итогам соревнований она должна возглавить мировой рейтинг в своем классе.

Юрий Ноздрунов стал серебряным призером в одиночном разряде (класс 9). В финале он уступил представителю Австралии, но сохранил место в пятерке сильнейших теннисистов мира своего класса.

Турнир проходил в Накхонратчасиме (Таиланд) с 18 по 22 июля 2026 года и собрал сильнейших спортсменов со всего мира.

Эти соревнования стали важным этапом подготовки для российских паралимпийцев к главному старту сезона. Сразу после турнира спортсмены отправятся в Актобе (Казахстан), где примут участие в заключительном рейтинговом турнире, по итогам которого определятся участники чемпионата мира, который пройдет в ноябре.