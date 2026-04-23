Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе

Спортсмены из Московской области показали отличные результаты на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который проходил с 12 по 22 апреля 2026 года в Краснодаре. В копилке подмосковных атлетов оказались золотая, серебряная и две бронзовые медали.

В дисциплине «пистолет пневматический 10 м» среди женщин победу одержала Софья Никулина из Дмитрова. Еще одна представительница Московской области, Дарья Молчанова из Наро-Фоминска, заняла третье место.

В командных соревнованиях в этой же дисциплине Софья Никулина, Екатерина Бондарь и Ангелина Глазкова стали серебряными призерами. Первое место заняла команда из Республики Адыгея, а бронзовые медали завоевали спортсменки из Москвы.

В мужских командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки Степан Ермолаев из Жуковского, Павел Роговицкий и Тимур Берлинский из Наро-Фоминска стали бронзовыми призерами. Золото и серебро у стрелков из Липецкой и Владимирской областей соответственно.

