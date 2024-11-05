Подмосковные спортсмены завоевали 7 медалей на Кубке России по грэпплингу

Представители Подмосковья завоевали три серебряные и четыре бронзовые медали на Кубке России по грэпплингу и грэпплингу-ги. Соревнования проходили с 1 по 4 ноября в Наро-Фоминском спорткомплексе «Нара».

На соревнованиях среди мужчин единственную награду для региона выиграл Багомед Магомедов из Лыткарина, который выступил в дисциплине «грэпплинг-ги» в весовой категории до 100 килограммов.

Среди женщин спортсменка из Наро-Фоминского округа Радомира Останина завоевала две серебряные медали в весе до 53 килограммов в двух разделах: «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

В категории до 90 килограммов бронзовые медали в обоих разделах Кубка России получила Влада Бояхчиева. Ирина Чернышева из Раменского округа заняла второе место в весе до 58 килограммов в дисциплине «грэпплинг-ги». Екатерина Яр, которая тренируется в Лыткарине, обеспечила себе «бронзу» в этой же весовой категории, но в разделе «грэпплинг».

Турнир также служил отборочным этапом на чемпионат Европы и проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».