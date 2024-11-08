Подмосковные спортсмены завоевали 20 наград на кубке по прыжкам в воду

Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на международных соревнованиях по прыжкам в воду, завоевав семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей на «Кубке Раиса Республики Татарстан». Соревнования прошли в Казани с 2 по 7 ноября и собрали спортсменов из 16 регионов России и других стран.

Представительница Подмосковья Виктория Казанцева добилась значительного успеха, завоевав пять наград — одно золото, два серебра и две бронзы. Диана Сбытова добавила по одной медали каждого достоинства в свою коллекцию, а Елизавета Кузина дважды поднялась на высшую ступень пьедестала.

Илья Надеев также дважды стал призером — у него золото и серебро. Спартак Гаркуша и Дмитрий Сидоров завоевали по две бронзовые медали. Владислав Качанов и Артем Великанов добавили в копилку региона золото и серебро соответственно.

Кроме того, в парных соревнованиях подмосковный дуэт Илья Надеев и Спартак Гаркуша занял первое место. Среди женщин отличились Елизавета Леонова и Анастасия Степанова, которые вошли в призовую тройку, показав третий результат.