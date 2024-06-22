Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на Играх БРИКС 21 июня

Представители Московской области завоевали 14 медалей на мультиспортивных международных соревнованиях Игры стран БРИКС. Из них 13 — награды высшей пробы.

В гребле на байдарках и каноэ Максим Спесивцев и Виталий Ершов победили в соревнованиях двоек на дистанции 1000 метров. Дзюдоист Армен Агаян выиграл золото в весовой категории до 73 килограммов, одолев в финале Чынгызхана Сагыналиева из Киргизии.

Пловцы Герман Зажирский и Дарья Рогожинова добавили две золотые медали в копилку сборной России в комбинированной эстафете 4×100 метров и комплексном плавании на 200 метров соответственно.

В командных соревнованиях по фехтованию среди женщин в дисциплине «сабля» подмосковная спортсменка Яна Егорян также принесла золото сборной России. В дисциплине «рапира» золото завоевала женская сборная с Анной Соловьевой в составе. В дисциплине «шпага» мужская сборная России под руководством подмосковного спортсмена Георгия Беруева одержала уверенную победу.

Представители Московской области в художественной гимнастике выиграли пять золотых медалей. Лала Крамаренко и Анна Попова, Анна Батасова, Нонна Нянина и София Яковлева стали лучшими в многоборье и командном зачете соответственно.

Серебряную медаль в гребле на байдарках и каноэ завоевал Сергей Свинарев, финишировав вторым на дистанции байдарок-двоек на 200 метров в паре с российским спортсменом Максимом Каратаевым.

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