Подмосковные спортсмены заняли 3-е место на чемпионате России по прыжкам на лыжах

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Спортсмены из Московской области стали бронзовыми призерами на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Они выступали квартетом и показали третий результат среди команд, сообщили в подмосковном Минспорте.

В состав подмосковной сборной вошли Виталий Иванов, Владимир Малов, Данила Букин и Константин Николаев. Они выполняли прыжки с трамплина К-125.

Первыми в состязаниях стали спортсмены из Свердловской области, а вторыми — лыжники из Нижегородской области.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина прошел с 30 сентября по 6 октября в Сочи.

Соревнования заключительными в летнем сезоне. Турнир был организован в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».