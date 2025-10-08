Подмосковные спортсмены заняли 3-е место на чемпионате России по прыжкам на лыжах
Спортсмены из Московской области стали бронзовыми призерами на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Они выступали квартетом и показали третий результат среди команд, сообщили в подмосковном Минспорте.
В состав подмосковной сборной вошли Виталий Иванов, Владимир Малов, Данила Букин и Константин Николаев. Они выполняли прыжки с трамплина К-125.
Первыми в состязаниях стали спортсмены из Свердловской области, а вторыми — лыжники из Нижегородской области.
Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина прошел с 30 сентября по 6 октября в Сочи.
Соревнования заключительными в летнем сезоне. Турнир был организован в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».