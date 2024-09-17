Подмосковные спортсмены заняли 3-е место на чемпионате России по голболу

Две команды Московской области выиграли бронзовые медали на чемпионате по голболу среди спортсменов с нарушением зрения. Турнир прошел с 6 по 12 сентября Раменском.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, за медали сражались 17 команд из девяти регионов России.

Мужская команда «Московская область-1» выиграла третье место. Первое и второе места у сборных Новосибирской и Тульской областей соответственно.

Женская команда обыграла соперниц из Тулы в борьбе за бронзу. Первое место завоевали спортсменки из Калужской области, второе — команда из Вологды.

Чемпионат России состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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