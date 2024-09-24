Подмосковные спортсмены заняли 2-е место на чемпионате России по гребле

Спортсменки из Московской области Ольга Иноземцева и Виктория Луганская завоевали серебро на чемпионате России по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля». Соревнования прошли в рамках нацпроекта «Демография».

В турнире двоек без рулевого среди женщин тандем девушек из Подмосковья занял второе место, уступив только спортсменкам из Москвы, которые стали победительницами гонки. Третьего места удостоилась команда из Санкт-Петербурга.

Чемпионат собрал более 220 гребцов из 15 регионов страны. Соревнования проходили в Ростове-на-Дону с 19 по 23 сентября 2024 года.

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