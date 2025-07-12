Подмосковные спортсмены взяли 9 наград на международном турнире по спидскейтингу

Спортсмены из Подмосковья завоевали девять медалей на международных соревнованиях по спидскейтингу International Inline Race в Солигорске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам многоборья золотые медали получили Степан Родиков и Виктория Ручейкова, серебро — Екатерина Пучкова и Жанна Ахмедова, бронзу — Маргарита Ручейкова и Федор Павлов. В эстафетах золото завоевали Жанна Ахмедова, Мария Ворсина и Эльза Потапейко, серебро досталось Георгию Ручейкову, Кириллу Капустину и Артеум Шойхету, а бронза — Федору Павлову, Виктории Ручейковой и Анне Царфиной.

Всего в соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из восьми стран.