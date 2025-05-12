Подмосковные спортсмены взяли 2 медали на всероссийском турнире по маунтинбайку

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на международных и всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри». Спортивные мероприятия прошли 11 мая в деревне Юкки Ленинградской области.
В международных соревнованиях среди женщин первое место заняла Александра Ушакова из Краснознаменска. Она опередила соперниц из Челябинской и Свердловской областей. Всего в этой категории участвовали 16 спортсменок.
На всероссийских соревнованиях в категории юниоров 17–18 лет второе место занял Илья Логачев из Химок. Победителем стал спортсмен из Чувашии, а третьим — участник из Санкт-Петербурга. Всего в заезде участвовали 25 велогонщиков. Софья Пантеева из Сергиева Посада завоевала бронзу в возрастной группе девушек 13–14 лет. Золотую медаль выиграла спортсменка из Белоруссии, а серебро досталось участнице из Калининградской области. В этой категории соревновались 14 участниц.
Напомним, соревнования организовали по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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