Подмосковные спортсмены выступят в финале всероссийского турнира по шашкам

На финальном этапе всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди школ Московскую область представят команды из Щелкова и Ступина. Спортсмены из округов стали победителями регионального турнира.

Финал прошел в Химках 5 апреля. В соревнованиях приняли участие 30 школьных коллективов. Победителем стала команда из школы № 12 имени В. П. Чкалова из Щелкова, а второе место заняли ученики школы № 8 в Ступине.

«Чудо-шашки» — это традиция, которая живет с 1966 года, и мы гордимся, что продолжаем ее в Подмосковье. Эти соревнования учат молодых спортсменов стратегии, терпению и уважению к сопернику. И, конечно, дарят радость победы и дух здоровой конкуренции», — пояснил президент федерации шашек России, депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.

Две сильнейшие команды выступят на всероссийских соревнованиях по шашкам, которые состоятся в Сочи в мае.